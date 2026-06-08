ITA Airways entra nella Joint Venture Europa-Giappone: più collegamenti e nuove opportunità con ANA e Lufthansa

ITA Airways rafforza il proprio percorso di integrazione nel Gruppo Lufthansa annunciando l’ingresso nella Joint Venture Europa-Giappone, la partnership strategica che unisce Lufthansa Group e ANA (All Nippon Airways). L’accordo, siglato il 7 giugno durante l’Assemblea Generale IATA di Rio de Janeiro, diventerà operativo dall’autunno 2026 e rappresenta un importante passo avanti per la compagnia italiana sul mercato internazionale.

Con l’adesione di ITA Airways, la joint venture estenderà la propria rete includendo i collegamenti europei della compagnia italiana, le rotte domestiche sul territorio nazionale, le destinazioni del Nord Africa e il collegamento intercontinentale tra Roma Fiumicino e Tokyo Haneda. L’espansione completa così la presenza del progetto in Italia, già servita dal volo diretto ANA tra Tokyo Haneda e Milano Malpensa.

Un ruolo centrale sarà svolto dall’hub di Roma Fiumicino, principale porta d’accesso di ITA Airways verso il Giappone. La compagnia opera quotidianamente un collegamento diretto con Tokyo Haneda, rotta che dall’autunno potrà essere prenotata anche attraverso i canali commerciali di ANA, Lufthansa, Austrian Airlines e SWISS. Questo permetterà ai viaggiatori di combinare con maggiore flessibilità voli e coincidenze tra Europa e Asia.

L’introduzione di un’offerta commerciale condivisa avverrà progressivamente nel corso dell’autunno 2026. Grazie all’integrazione dei voli di feederaggio operati da ITA Airways verso Roma, i passeggeri diretti in Giappone avranno accesso a un numero più ampio di soluzioni di viaggio. In particolare, i collegamenti tra il Giappone e le destinazioni dell’Europa meridionale, del Mediterraneo e del Nord Africa potranno beneficiare di tempi di percorrenza più rapidi grazie al ruolo strategico dell’aeroporto romano.

Allo stesso tempo, i clienti di ITA Airways avranno a disposizione la vasta rete domestica di ANA in Giappone, con numerose possibilità di prosecuzione da Tokyo Haneda verso le principali città del Paese.

L’accordo porterà vantaggi anche sul fronte dei servizi ai passeggeri. I clienti delle compagnie coinvolte potranno infatti accedere alle lounge dei rispettivi vettori sia a Roma sia a Tokyo, oltre a usufruire del riconoscimento reciproco dei programmi fedeltà e dei titoli di viaggio.

La Joint Venture Europa-Giappone è stata lanciata nel 2012 da Lufthansa e ANA e successivamente ampliata con l’ingresso di SWISS e Austrian Airlines. Nel corso degli anni ha favorito una stretta collaborazione commerciale e operativa tra i partner, consentendo una pianificazione coordinata dei voli e dei servizi offerti ai passeggeri.

L’ingresso di ITA Airways è stato reso possibile dopo l’approvazione delle autorità giapponesi competenti in materia di concorrenza. Grazie a questa integrazione, le compagnie aderenti potranno coordinare ulteriormente gli operativi, distribuendo in modo più efficiente le frequenze durante la giornata e offrendo ai clienti un prodotto sempre più uniforme.

Attualmente la joint venture garantisce circa 160 voli intercontinentali settimanali tra Europa e Giappone. Con l’arrivo di ITA Airways, i viaggiatori potranno contare su un numero ancora maggiore di collegamenti e opzioni di viaggio attraverso i cinque hub del Gruppo Lufthansa e l’aeroporto di Tokyo Haneda.

Commentando l’accordo, il Presidente e CEO di ANA, Juichi Hirasawa, ha sottolineato come l’ingresso di ITA Airways rappresenti un’importante evoluzione della partnership con Lufthansa Group, consentendo di ampliare ulteriormente le opportunità di viaggio verso l’Italia, il Sud Europa e l’area mediterranea.

Anche l’Amministratore Delegato di ITA Airways, Joerg Eberhart, ha evidenziato il valore strategico dell’intesa, definendola una tappa fondamentale per la crescita internazionale della compagnia e per il rafforzamento della propria presenza nell’area Asia-Pacifico, uno dei mercati più rilevanti per lo sviluppo futuro del vettore italiano.

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