Istituto sui Trasporti e la Logistica: Andrea Babbi nuovo presidente

– “Congratulazioni ad Andrea Babbi per la nomina a presidente dell’Istituto sui Trasporti e la Logistica, la sua esperienza e la sua competenza rappresentano una garanzia per il ruolo che è chiamato a ricoprire. Auguri di buon lavoro alla guida dell’istituto, con il quale la Regione emilia Romagna intende proseguire la collaborazione, per costruire insieme lo sviluppo della logistica e dei sistemi di trasporto dell’Emilia-Romagna. E un ringraziamento anche a Guido Fabbri per l’impegno dedicato alla presidenza dell’Istituto in questi anni”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora alla Mobilità e ai Trasporti, Irene Priolo, sulla nomina di Andrea Babbi come nuovo presidente dell’Itl.

Definito anche il nuovo Consiglio di amministrazione: oltre a Babbi, ne fanno parte Daniela Freddi, in rappresentanza della Città Metropolitana di Bologna, Sara Perotti del Politecnico di Milano, in rappresentanza dei soci universitari, Cinzia Valbonesi, in rappresentanza degli enti soci ravennati nonché dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, e Antonio Schinardi in rappresentanza dei soci piacentini.

