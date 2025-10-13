Isolabona, tragedia sulla provinciale: muore 16enne dopo scontro frontale scooter-auto

Una sedicenne, Lara L., è morta in seguito alle lesioni riportate in un incidente in moto avvenuto ieri sera sulla provinciale 64 della val Nervia, nel territorio comunale di Isolabona, nell'entroterra di Ventimiglia. Con lei viaggiava anche una dodicenne, che se l'è invece cavata con ferite meno gravi.



Stando a una prima ricostruzione della dinamica, il motociclo si sarebbe scontrato con un'auto per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Azzurra ed è stato allertato l'elisoccorso Grifo.



La ragazza, già molto grave, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è successivamente deceduta. Sembra che le due giovani stessero scendendo verso la costa. Lo scontro è avvenuto in un punto considerato pericoloso

