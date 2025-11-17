Isola del Cantone: nuova frana nella frazione di Griffoglieto, otto persone isolate

Le conseguenze delle pesanti piogge dell'ultimo fine settimana riguardano anche l'alta Vallescrivia. A Griffoglieto, nel comune di Isola del Cantone, una frana con terra e massi ha ostruito la strada che conduce alle abitazioni di circa 8 persone.

Si tratta di una situazione monitorata da lungo tempo dalle autorità locali con i residenti di quel nucleo abitativo che fanno i conti con strada chiusa in presenza di allerta arancione.

In serata, l'ennesimo smottamento ha ostruito il collegamento carraio all'interno di un paese che è già al lavoro con progettazioni e finanziamenti per rifare un ponte, quello di Noceto, collassato sui propri piloni mesi fa e in attesa di rifacimento previsto entro il 2027.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.