Isola del Cantone: camionista ubriaco urta col rimorchio terrazzo di una casa, patente ritirata

Un camionista di 24 anni è stato denunciato dai carabinieri di Isola del Cantone, in provincia di Genova, dopo aver causato un incidente mentre guidava con un tasso alcolemico sei volte superiore al limite consentito. Il giovane ha urtato un balcone con il rimorchio del suo autoarticolato, che trasportava batterie per auto, per poi fuggire a grande velocità.

Incidente – Il fatto è avvenuto nel centro di Isola del Cantone, una piccola località al confine tra Liguria e Piemonte. Il camionista stava percorrendo una via cittadina quando ha perso il controllo del veicolo, impattando con il balcone di una casa. Dopo l'urto, il conducente ha proseguito la sua corsa, abbandonando il paese e perdendo parte del carico lungo il percorso. Nonostante il tentativo di fuga, l'incidente è stato notato da alcuni passanti che hanno prontamente allertato le forze dell'ordine.

Controllo – I carabinieri, giunti sul luogo dell'incidente, hanno identificato il giovane e notato subito che era sotto l'effetto di alcol. Per questo motivo, è stato sottoposto a un alcol-test, che ha confermato che il tasso alcolemico del 24enne era ben al di sopra dei limiti consentiti dalla legge.

Denuncia – Oltre ad essere denunciato per guida in stato di ebbrezza, il giovane ha subito anche il ritiro della patente. La fuga e il danneggiamento del balcone hanno comportato ulteriori sanzioni per il camionista. Il rimorchio dell'autoarticolato, inoltre, è stato sequestrato dalle autorità.

Intervento – Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il personale di Anas, che ha provveduto a rimuovere le batterie per auto disperse dal camion durante la fuga. Gli operatori hanno quindi messo in sicurezza la strada, evitando ulteriori pericoli per il traffico. L'incidente ha suscitato preoccupazione nella piccola comunità di Isola del Cantone, dove i residenti sono intervenuti tempestivamente, evitando che la situazione potesse avere conseguenze più gravi.

