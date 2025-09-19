IRO Centro Diagnostico: ortopedia, medicina dello sport e fisioterapia
di Maurizio Michieli
Ortopedia, medicina dello sport e fisioterapia sono alcune delle specialità trattate da IRO Centro Diagnostico (via San Vincenzo 2 Genova), punto di riferimento sia per gli sportivi di professione che per i praticanti amatoriali.
Di questi temi abbiamo parlato nel corso di Liguria Live, in onda su Telenord e telenord.it con il direttore sanitario Luca Reggiani e con l'ortopedico Mauro Borgni.
Ecco l'intervento integrale.
