IRO Centro Diagnostico, nuovo tavolo radiologico digitale
di Redazione
Con sistema di intelligenza artificiale "Galileo"
GENOVA - In IRO Centro Diagnostico (Torre San Vincenzo, Genova), la Radiologia Generale non è più “tradizionale” ma entra nel futuro con un nuovo tavolo radiologico digitale diretto GMM Evolution con sistema di Intelligenza Artificiale “Galileo”.
"Si tratta di un ulteriore passo verso il rinnovamento tecnologico continuo, con le migliori apparecchiature presenti sul mercato al servizio della città", commenta Luca Reggiani, direttore sanitario di IRO Centro Diagnostico.
