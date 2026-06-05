Io, il nuovo format di Telenord che esce dagli studi per incontrare i grandi personaggi e le loro passioni

Io è il titolo del nuovo format televisivo di Telenord, che esce dai propri studi e incontra i grandi personaggi dell'impresa, della politica, della cultura, dell'economia, della medicina, dello sport per raccontare uomini e donne attraverso le loro passioni. Un percorso narrativo - nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti - che intreccia la carriera e la vita, l'impegno e il tempo libero.

Si comincia con Marco Bucci in versione velista. L'ex sindaco di Genova, oggi presidente di Regione Liguria, ex manager internazionale, dialoga con Gilberto Volpara: "Parole e vento, non parole al vento", è la sintesi di questa prima puntata vissuta al largo, in una giornata di sole trasformata un'intervista a cuore aperto, senza filtri.

Si proseguirà con altri protagonisti dello sport - alcuni dei premiati della terza edizione del premio nazionale "Di Marzio", tra i quali Claudio Ranieri, Enzo Maresca, Giorgia Cenni - e poi tanti altri appartenenti a mondi diversi.

Io, un appuntamento da non perdere su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria), in streaming su telenord.it, sul canale youtube telenordliguria e sulle pagina social. Il programma sarà sempre disponibile on demand.

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