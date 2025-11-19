Intelligenza artificiale a scuola, Valditara annuncia sperimentazione in Liguria, Campania e Piemonte

L’intelligenza artificiale entra nelle scuole di Campania, Liguria e Piemonte per supportare la personalizzazione della didattica. Dal prossimo anno, 15.000 studenti “fragili” avranno a disposizione assistenti virtuali, già sperimentati con successo in Calabria, Lombardia, Lazio e Toscana.

Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al Salone dello Studente di Roma, dove ha anche discusso di edilizia scolastica, investimenti in oltre 10.000 istituti in riqualificazione, continuità didattica e l’assunzione di 156.000 precari.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.