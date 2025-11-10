Inhuse Territory a Genova: un appuntamento per Startup e Innovatori

Il 11 novembre 2025, Genova sarà il palcoscenico dell'INHUSE TERRITORY, un evento dedicato all'innovazione e alle startup organizzato da Innovation Hub South Europe SRL SB. L’evento si terrà dalle 17:00 alle 20:00 presso Via Brigata Bisagno 2, al 7° piano, e rappresenta un'importante opportunità per imprenditori, investitori e professionisti del settore.

La serata si aprirà con l'intervento di Pasquale Brancaccio, Direttore di INHUSE, seguito da Stefano Repetto, Direttore di Workspace Italia, e Gianluca Marconi, fondatore di Space4business. Questi relatori introdurranno i partecipanti al mondo delle startup e all'importanza di costruire un ecosistema innovativo.

Tra i momenti salienti ci sarà il saluto istituzionale e un intervento di Alessandro Apollaro, Presidente di Ban Liguria Business Angels, che parlerà delle opportunità di investimento nel panorama delle startup. Non mancherà il pitch delle startup, dove giovani imprenditori presenteranno le loro idee a potenziali investitori, un'opportunità per farsi conoscere e cercare supporto.

Gabriele Passarelli, CEO di GZ ADV, discuterà dell'importanza della comunicazione per le startup, mentre una presentazione da parte di INVITALIA fornirà informazioni sulle agevolazioni economiche disponibili per le nuove imprese. La chiusura dell'evento sarà a cura di Conflavoro PMI Genova, con moderazione di Sara Tagliente.

INHUSE è stato recentemente riconosciuto come il primo incubatore in Italia e il diciottesimo in Europa tra i “Leading Startup Hubs”. La missione dell'organizzazione è chiara: creare un ecosistema di supporto per le startup, fornendo servizi che spaziano da spazi di lavoro attrezzati a consulenze personalizzate, accesso ai finanziamenti e networking strategico.

Per le startup e gli imprenditori, INHUSE offre un percorso pratico attraverso il proprio Startup Studio, mentre per le PMI rappresenta un partner strategico in settori chiave come biotecnologia, meccatronica, agritech, AI e Fintech.

