Infrastrutture, Terrile a Rixi: “Altro che un miliardo: dal viceministro solo propaganda. Ora servono serietà e risposte vere per Genova"

Alessandro Terrile, vicesindaco di Genova, replica al viceministro Edoardo Rixi (leggi qui): "Ho letto con stupore le dichiarazioni del Vice Ministro Rixi, secondo il quale il Comune di Genova starebbe rinunciando ad un miliardo di risorse per infrastrutture da realizzarsi nel nostro territorio. L'affermazione ha dell'incredibile".

"Se si eccettua il discusso Skymetro (un finanziamento che cuba 398 milioni, per cui avverrà una restituzione parziale) il Comune non ha detto no a nessuna altra opera. Attendiamo quindi - insiste - gli altri 600 milioni dal viceministro Rixi, insieme a qualche delucidazione sull'avanzamento di opere che il territorio attende da anni come la Gronda autostradale e il terzo valico ferroviario".

"La campagna elettorale è finita, ci auguriamo che anche per chi è al governo del Paese sia finito il tempo della propaganda e cominci quello della serietà - conclude - per risolvere i problemi".

