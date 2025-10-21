Influenza, scattata in Liguria la campagna di vaccinazione, a Telenord Giacomo Zappa (Asl3) fa il punto
di Maurizio Michieli
Un appuntamento fondamentale per la tutela della salute pubblica, soprattutto tra le fasce più fragili
È partita la campagna antinfluenzale in Liguria, un appuntamento fondamentale per la tutela della salute pubblica, soprattutto tra le fasce più fragili. In studio con Maurizio Michieli, interviene Giacomo Zappa, direttore del dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica di ASL 3, per fare il punto su obiettivi, copertura e importanza della vaccinazione.
