Incidenti stradali in aumento in Liguria nel 2024: quasi 8mila feriti e 62 vittime

Secondo i dati raccolti dall'Istat, sono stati 7.960 gli incidenti stradali in Liguria nel 2024 in crescita del 5,7% rispetto ai 7.530 registrati nell'anno precedente.

In tutto, questi sinistri stradali hanno provocato 62 morti e 9.767 feriti, in crescita rispettivamente del 12,7% e del 6,2% rispetto all'anno 2023, quando ci furono 55 vittime e 9.194 contusi

Triste podio - Con questi dati, Genova si conferma il terzo grande Comune italiano più a rischio di incidente dietro solo a Roma e Milano, davanti a Torino, Napoli e Firenze. Il trend della Liguria è in peggioramento anche rispetto al 2022, quando si verificarono 7.863 incidenti stradali con 57 morti e 9.613 feriti.

In Italia - A livello nazionale, sulle 3.030 persone che hanno perso la vita in Italia per incidente stradale, nel 2% dei casi si è trattato di vittime di episodi avvenuti in Liguria. Il 4.2% invece per quanto rigaruda i feriti, che a livello nazionale l'anno scorso sono stati oltre 230mila.

Nella classifica che riguarda soltanto i grandi Comuni italiani, Genova si trova al terzo posto per numero di incidenti stradali: 3.872 nel 2024, in crescita del 5,5% rispetto ai 3.669 nel 2023, che provocarono lo stesso numero di morti, tredici.

Durante lo scorso anno Sono stati 4.954 i feriti sulla strada nel capoluogo ligure, in crescita del 14,2% rispetto ai 4.339 nel 2023. Va peggio solo a Roma e Milano rispettivamente con 13.924 e 7.746 incidenti stradali nel 2024, meglio a Torino con 2.970 incidenti, Napoli con 2.543 e Firenze con 2.291, Palermo con 1.987, Bologna con 1.946, Bari con 1.780, Catania con 1.459, Verona con 1.229, Trieste con 837, Messina con 768 e Venezia con 669.

