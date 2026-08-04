Incidente a Sanremo, è fuori pericolo il bimbo investito sulle strisce

Non è più in pericolo di vita il bambino di due anni investito ieri mattina da uno scooter, mentre con la baby sitter attraversava la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi, a Sanremo. A renderlo noto l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove il piccolo era stato trasferito in elicottero in

condizioni inizialmente giudicate molto gravi.

Il bambino è stato estubato e resta ricoverato sotto stretta osservazione. I medici proseguono il monitoraggio costante per

valutare l'evoluzione del quadro clinico, ma le sue condizioni sono in miglioramento e non è più in pericolo di vita.

L'incidente era avvenuto all'altezza di via Privata al Sole: secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali

accompagnato dalla baby sitter quando è stato investito da uno scooter condotto da un trentenne. Dopo i primi soccorsi sul posto, il bambino era stato trasportato con l'elicottero Grifo all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stato ricoverato con prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine

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