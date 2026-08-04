Discarica abusiva di 2mila mq scoperta a Ventimiglia: quasi 500 metri cubi di rifiuti speciali

Una discarica abusiva di circa 2.000 metri quadrati, con quasi 500 metri cubi di rifiuti speciali, è stata scoperta a Ventimiglia (Imperia) dalla Guardia

di Finanza grazie a una ricognizione aerea effettuata con un elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Genova. L'area, tra il fiume Roja e la linea ferroviaria, è stata posta sotto sequestro su disposizione del gip di Imperia.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Imperia, hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di sette persone e di due soggetti giuridici, una ditta individuale italiana e una società di diritto monegasco. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, reati legati alla gestione illecita dei rifiuti, alla combustione abusiva, al traffico transfrontaliero illecito e all'attività organizzata per il traffico di rifiuti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel sito venivano stoccati materiali da demolizione, rottami ferrosi, oli esausti e altri scarti, anche provenienti dalla Francia. I sopralluoghi dell'Arpal hanno inoltre accertato la presenza di materiali contenenti amianto, confermando la pericolosità ambientale del deposito. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire l'intera filiera dei rifiuti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

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