Carasco: rovinosa caduta in parapendio, uomo in codice rosso al "San Martino"

Un incidente in parapendio si è verificato nel primo pomeriggio nel territorio di Carasco, dove un uomo di circa 40 anni è precipitato poco dopo il decollo, riportando diversi traumi.

L'uomo era partito dalla località di Paggi, dove stava trascorrendo la giornata insieme ai familiari. Per motivi ancora in fase di accertamento, il parapendio ha perso rapidamente quota fino a schiantarsi nel greto del torrente Lavagna, in località San Quirico, proprio sotto il ponte che collega la strada provinciale al campo sportivo.

L'allarme è scattato intorno alle 13. Al momento dell'arrivo dei soccorritori il quarantenne era cosciente, ma le condizioni e la dinamica dell'incidente hanno fatto ipotizzare la presenza di traumi multipli e fratture, rendendo necessario il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Il trasporto è stato effettuato da un'ambulanza della Croce Verde Chiavarese.

Per raggiungere e recuperare il ferito è stato fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari. Una squadra si è calata nell'alveo del torrente, mentre una seconda ha operato con un'autoscala, utilizzata per riportare l'uomo sul piano stradale e affidarlo al personale sanitario. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della perdita di quota.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.