Inchiesta Amt, a giorni incontro in Procura con vicesindaco Terrile. Licenziamento Gavuglio, impugnazione quasi certa

La vicenda Amt entra in una fase decisiva tra indagini giudiziarie, verifiche sul piano di risanamento e possibili sviluppi sul fronte del lavoro. Nei prossimi giorni è previsto un incontro in Procura tra il procuratore capo Nicola Piacente, il vicesindaco Alessandro Terrile e il segretario generale del Comune Pasquale Criscuolo, un appuntamento che potrebbe imprimere una svolta all’inchiesta sulle criticità contabili della municipalizzata del trasporto pubblico.

Parallelamente, venerdì si terrà davanti alla giudice Chiara Monteleone l’udienza nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi. In aula compariranno il Consiglio di amministrazione, i legali dell’azienda, eventuali creditori e il professionista nominato dalla Camera di commercio per valutare il piano di risanamento. Solo dopo l’esame della relazione, la magistrata deciderà se confermare o meno le misure protettive richieste da Amt, ma non nell’immediato.

Sul versante lavoristico, l’ex presidente Ilaria Gavuglio si prepara a impugnare il proprio licenziamento. Seguita dagli avvocati Giuseppe Sciacchitano e Andrea Andrei, l’ex numero uno dell’azienda valuta di rivolgersi ai giudici dopo la rimozione decisa nei giorni scorsi.

Intanto l’indagine della Procura, avviata nelle scorse settimane dopo le segnalazioni emerse dalla stampa su conti in rosso e presunte irregolarità gestionali, è ora affidata al pm Marcello Maresca, coordinatore del gruppo Economia. L’incontro in Procura con i vertici istituzionali potrebbe accelerare l'accertamento dei fatti e chiarire le eventuali responsabilità nella gestione passata dell’azienda.

