Incendio sulle alture di Pegli, fiamme alimentate dal vento: in volo elicottero e atteso un canadair

Un incendio boschivo di ampie dimensioni è scoppiato nella mattinata dell’8 aprile sulle alture di Genova Pegli, in prossimità di via della Benedicta. Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco, volontari antincendio boschivi e carabinieri forestali. Il rogo è attualmente combattuto anche con l’ausilio di un elicottero, mentre è atteso a breve l’arrivo di un canadair per rafforzare le operazioni aeree.

Squadre a terra – I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco, supportati dai volontari AIB, impegnati a contenere l’avanzata delle fiamme in una zona collinare difficile da raggiungere. La presenza dei carabinieri forestali sul posto conferma l’attenzione anche agli aspetti investigativi, poiché le cause dell’incendio non sono ancora state accertate.

Mezzi aerei – Le operazioni si sono estese anche via cielo: un elicottero è già in volo per circoscrivere i fronti attivi e limitare i danni alla vegetazione. In arrivo un canadair per rafforzare l’azione aerea, considerata la vastità dell’area interessata e la complessità dell’intervento.

Condizioni critiche – Il vento e il clima secco stanno contribuendo alla propagazione delle fiamme, rendendo più difficile il contenimento del rogo. L’intervento tempestivo delle squadre di terra e dei mezzi aerei si sta rivelando fondamentale per limitare i danni a persone, abitazioni e ambiente.

