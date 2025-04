Inaugurata a Villa Scassi la 'panchina viola', un simbolo dedicato alle pazienti con tumore al seno metastatico

È stata inaugurata questa mattina nel giardino dell’Ospedale Villa Scassi di Genova una panchina viola, primo simbolo in Liguria dedicato a chi affronta il tumore al seno metastatico. L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Noicisiamo” in collaborazione con la Breast Unit dell’Asl3, porta anche il nome di Manlio Mencoboni, ex direttore dell’Oncologia dell’ospedale, scomparso prematuramente nel 2024.

Dedicata alle pazienti – Collocata nel verde del padiglione 8, la panchina rappresenta un gesto tangibile di vicinanza alle oltre 40mila donne italiane che convivono con una diagnosi di tumore metastatico al seno. È anche un invito a fermarsi, riflettere, condividere. “Vogliamo ricordare loro che non sono sole”, ha dichiarato Deliana Misale, responsabile del Comitato Pazienti di Noicisiamo MBC Italia, sottolineando il valore simbolico del nuovo spazio.

La memoria – La panchina è accompagnata da una targa che rende omaggio al dottor Mencoboni, ricordato per la sua umanità e per il rapporto empatico con i pazienti. Un riconoscimento che ha raccolto il plauso delle istituzioni, come spiegato dall’assessore regionale alla Sanità Massimo Niccolò: “È il giusto tributo a un oncologo che ha saputo coniugare competenza e attenzione psicologica, elementi fondamentali per chi affronta questa battaglia”.

La struttura – La Breast Unit dell’Asl3, diretta da Nicoletta Gandolfo, rappresenta un punto di riferimento nella diagnosi e nella cura del tumore al seno. Il percorso terapeutico è gestito da un team multidisciplinare composto da specialisti di diverse aree: radiologia, chirurgia, oncologia, psiconcologia, cure palliative e altre professionalità dedicate. Il servizio è costruito per garantire una presa in carico completa della paziente.

Collaborazione – “Siamo orgogliosi di ospitare la prima panchina viola della regione”, ha affermato Luigi Carlo Bottaro, direttore generale dell’Asl3. “Un’iniziativa che rafforza la nostra collaborazione con l’associazione Noicisiamo, presente stabilmente proprio all’interno della nostra struttura. Questa sinergia è fondamentale per comprendere e interpretare i bisogni non solo clinici ma anche emotivi delle persone in cura”.

Una legge dedicata – La Liguria ha precorso i tempi introducendo per prima, a livello nazionale ed europeo, una legge per istituire il 13 ottobre come Giornata della sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico. Una scelta che trova nella panchina viola un ulteriore tassello di attenzione pubblica e civile verso un tema spesso poco visibile.

