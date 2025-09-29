In bici da Genova a Torino per la ricerca sulla fibrosi cistica: al via il XIII Charity Bike Tour

Dal 1° al 4 ottobre campioni dello sport e volti noti della solidarietà saliranno in sella per la XIII edizione del Charity Bike Tour, la pedalata benefica a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica, che quest’anno attraverserà Liguria e Piemonte, da Genova a Torino, con tappe simboliche e appuntamenti di sensibilizzazione lungo il percorso.

L’evento dà il via alla XXIII Campagna Nazionale del Ciclamino, promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS, con il sostegno di Tecnomat come main sponsor per il terzo anno consecutivo.

Una pedalata con grandi nomi - A guidare il gruppo sarà Matteo Marzotto, presidente della Fondazione e promotore storico dell’iniziativa, affiancato da leggende del ciclismo come Gianni Bugno, Maurizio Fondriest (nella foto, i due ex campioni del mondo), Francesco Moser e Alessandra Fior, oltre a volti noti del mondo sportivo come Davide Cassani, Max Lelli, Fabrizio Macchi e Iader Fabbri.

In sella anche Edoardo Hensemberger, attore e testimonial Ffc Ricerca affetto da fibrosi cistica, e Nora Shkreli, che pedalerà in tandem con Marzotto, portando un messaggio forte di resilienza e speranza.

Le tappe del tour - Il Charity Bike Tour attraverserà numerosi comuni piemontesi, tra cui Ovada, Acqui Terme, Asti, Moncalvo, Pollenzo, Paroldo, Lesegno, Vicoforte, Nichelino, Moncalieri e Rivarolo Canavese.

Il via ufficiale sarà dato la sera del 1° ottobre con una cena inaugurale al prestigioso Hotel Bristol Palace di Genova, mentre la conclusione è prevista per il 4 ottobre con un charity dinner al ristorante Snodo di Torino.

Un fiore per la ricerca - Durante tutto il mese di ottobre, nelle principali piazze italiane si svolgeranno eventi di sensibilizzazione con la distribuzione del ciclamino, fiore simbolo della lotta contro la fibrosi cistica. L’obiettivo è finanziare la ricerca scientifica e aumentare la consapevolezza su una malattia genetica grave che colpisce circa 6.000 persone solo in Italia.

La Fondazione in numeri - Dal 2002, la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ha investito oltre 42 milioni di euro in 510 progetti di ricerca, avvalendosi del contributo di 1.052 ricercatori e del sostegno di 158 delegazioni e gruppi attivi su tutto il territorio nazionale, con il supporto fondamentale di 5.000 volontari.

L’iniziativa è un’occasione non solo per raccogliere fondi, ma anche per dare voce ai pazienti e sostenere concretamente il lavoro dei ricercatori impegnati ogni giorno per trovare una cura.

