Imu e Amt, opposizione all’attacco della Giunta Salis

Le opposizioni in Consiglio comunale attaccano la Giunta Salis: in un comunicato diffuso oggi accusano l’amministrazione di avere prima aumentato l’Imu e ora di ridurre le corse degli autobus, “scaricando i costi sui genovesi» e senza presentare il promesso piano di risanamento di Amt”.

Aumento Imu – Per l’opposizione l’incremento dell’imposta comunale avrebbe aggravato il carico su famiglie e imprese mentre “i servizi peggiorano”.

Tagli al servizio – I consiglieri parlano di una riduzione del servizio Amt compresa tra 5% e 10%, con “migliaia di cittadini” lasciati senza un trasporto pubblico adeguato a partire da lavoratori, studenti e anziani.

Gratuità del Tpl – Nel mirino anche l’ipotesi di eliminare la gratuità del trasporto pubblico locale, misura che, sostengono, la maggioranza “ha sempre avversato”.

Piano di risanamento – “Non è stato presentato alcun piano e mancano persino le linee guida annunciate settimane fa”, accusano i gruppi di minoranza, contestando alla sindaca di chiedere “pazienza” mentre «gli autobus restano in rimessa» e le assunzioni promesse vengono rinviate.

Replica attesa – La sindaca, citata nel comunicato per i “sacrifici temporanei” viene sollecitata ad “assumersi le proprie responsabilità”e a chiarire “perché, nonostante le imposte più alte, i servizi peggiorano”.

Il confronto col passato – Le opposizioni ricordano che “le difficoltà di Amt sono comuni a molte aziende del Tpl in Italia”, ma rivendicano che “nei sette anni di centrodestra il servizio non è mai stato tagliato, i bilanci si sono chiusi in pareggio e le criticità sono state affrontate senza gravare sull’utenza”.

Clima sindacale – “In oltre sette anni mai uno sciopero contro l’amministrazione” sottolineano i firmatari, che definiscono l’attuale esecutivo “una Giunta che aumenta le imposte e taglia i diritti”.

