Impianti, Terna investe 53 milioni per costruire due elettrodotti nel Barese

Lunghi 18 chilometri, due nuovi elettrodotti saranno realizzati ad Altamura, in provincia di Bari, al fine di migliorare il servizio elettrico per i cittadini dell'area. È quanto annuncia la società Terna, dopo aver avuto il via libera dal Ministero dell'Ambiente alla realizzazione di nuovi impianti, che saranno per 17 chilometri interrati.

Le aree interessate - Il progetto, per cui è previsto un investimento pari a 53 milioni di euro, prevede la creazione di due collegamenti: il primo con un cavo interrato di oltre 5 chilometri tra la cabina primaria Altamura nord e quella di Altamura, il secondo unirà la cabina primaria Altamura nord alla stazione elettrica di Matera.

Materiale pubblico - "La progettazione è stata sviluppata da Terna adottando criteri ambientali e sociali, con l'obiettivo di garantire il migliore inserimento paesaggistico dell'opera, riducendone l'impatto visivo e ambientale, e promuovendo al tempo stesso un utilizzo responsabile delle risorse naturali", spiega una nota in cui si evidenzia che "i cittadini, in particolare i proprietari delle particelle interessate, potranno consultare la documentazione progettuale" depositata negli uffici del Ministero dell'Ambiente.

