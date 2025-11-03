Impianti di riscaldamento: i consigli Enea per risparmiare energia
di R.S.
Secondo l’Agenzia, scegliere tecnologie più sostenibili consente risparmi significativi in bolletta e un taglio concreto di CO₂ e particolato atmosferico
Con l’arrivo del freddo, tornano gli impianti di riscaldamento — ma anche la preoccupazione per le bollette.
Per aiutare i cittadini a contenere i costi e ridurre le emissioni, Enea ha diffuso due strumenti: una app che permette di valutare i consumi e la convenienza nel sostituire la caldaia a gas con una pompa di calore elettrica, e un vademecum con buone pratiche per riscaldare casa in modo efficiente.
Secondo l’Agenzia, scegliere tecnologie più sostenibili consente risparmi significativi in bolletta e un taglio concreto di CO₂ e particolato atmosferico.
