Impianti di riscaldamento: i consigli Enea per risparmiare energia

Con l’arrivo del freddo, tornano gli impianti di riscaldamento — ma anche la preoccupazione per le bollette.

Per aiutare i cittadini a contenere i costi e ridurre le emissioni, Enea ha diffuso due strumenti: una app che permette di valutare i consumi e la convenienza nel sostituire la caldaia a gas con una pompa di calore elettrica, e un vademecum con buone pratiche per riscaldare casa in modo efficiente.

Secondo l’Agenzia, scegliere tecnologie più sostenibili consente risparmi significativi in bolletta e un taglio concreto di CO₂ e particolato atmosferico.

