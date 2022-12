Imperia, varati sette interventi per famiglie e cittadini disagiati

L'amministrazione comunale di Imperia vara un "Pacchetto Aiuti", sono infatti sette gli interventi straordinari di sostegno economico a famiglie e cittadini in situazione di disagio con uno stanziamento complessivo di circa 800 mila euro, con una platea potenziale di oltre 1.800 beneficiari. Il provvedimento raccoglie interventi per far fronte al "caro bollette" e all'inflazione, sostenere le associazioni del terzo settore nell'aiuto a chi ha bisogno e lanciare un messaggio a favore della natalità. a favore dei 650 nuclei familiari attualmente in carico ai servizi sociali per ragioni strettamente connesse al disagio socio-economico, il contributo"Buon_o Ristoro" per la fruizione di pasti caldi per un massimoQueste le misure previste: "Buon_o Caldo Natale", 130.000 euro per un contributo economico del valore cadauno di 200 euro 400 persone a favore di cittadini indigenti in condizione di grave emarginazione sociale ed isolamento, "Bando Fondo Sociale Affitti 2022" a sostegno delle spese sostenute per la locazione, per complessivi 407.770 euro, a favore di cittadini conduttori di alloggi in locazione.

Si ipotizza un numero di aventi diritto non inferiore a 498 soggetti. È stato studiato un Fondo per la morosità incolpevole": proroga dei termini e ulteriore erogazione, per complessivi 82.000 euro, di un contributo a favore di cittadini, morosi incolpevoli, in situazione di emergenza abitativa, finalizzato ad evitare o procrastinare gli sfratti. Inoltre è nato il progetto distrettuale di "Pronto Intervento Sociale": interventi sociali emergenziali e urgenti attraverso la fornitura di beni di prima necessità e l'eventuale accoglienza per periodi brevi in posti di accoglienza dedicati con uno stanziamento di 134.000 euro per le annualità 2022/2023. A questi interventi si aggiungono due misure sociali realizzate dal comune di Imperia grazie all'assegnazione di un contributo di 40.000 euro da parte della Fondazione Carige: "Buon_o Benvenuto Bebè!" del valore unitario di 75 euro, per ogni figlio nato nel 2022 a Imperia; 20.000 euro a favore delle associazioni del Terzo Settore per nuclei familiari in stato di bisogno.