Porto Antico: Mauro Ferrando confermato presidente, in CdA Sonia Viale, Giovanni Ciurlo e Gaia Mainieri

L'Assemblea dei Soci di Porto Antico di Genova SpA ha nominato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione. Confermati Mauro Ferrando, con la carica di Presidente, per il Comune di Genova, e Daniela Boccadoro Ameri, Consigliere, per l'Autorità di Sistema Portuale.

Entrano in Consiglio di amministrazione, per la prima volta, Sonia Viale, nominata dal Comune, Giovanni Ciurlo per la Camera di Commercio e Gaia Mainieri per Filse-Regione Liguria.

Conferma in toto per il Collegio Sindacale, formato da Alberto Mangiante, Elio Giacomo Castaldini e Barbara Marini. Sindaci supplenti sono Simone Pazzaglia e Francesca Russo. Nel corso dell'Assemblea i Soci hanno ringraziato i consiglieri uscenti per l'importante lavoro svolto nell'interesse della società. e per l'impegno profuso nel processo di integrazione tra i due poli espositivi.

"Questo terzo mandato, alla vigilia di un appuntamento internazionale sfidante come Euroflora – ha dichiarato Ferrando - mi spinge a portare avanti con rinnovata energia e determinazione un lavoro che traguarda obiettivi importanti per la società, per la città e per la Regione". Porto Antico di Genova è una società per azioni a capitale pubblico.

Azionista di maggioranza è il Comune di Genova con il 57,77%, seguito da Camera di Commercio con il 22,67%, Filse-Regione Liguria 15,70% e Autorità Portuale con il 3,86%.

