Liguria, pesca e acquacoltura, Fai Cisl: "Nuova legge regionale, opportunità anche per Aqua de Ma e i suoi lavoratori"

La Liguria compie un passo avanti nella tutela e nello sviluppo delle attività legate alla pesca professionale e all’acquacoltura marina. È stata infatti approvata in questi giorni una nuova legge regionale che disciplina importanti aspetti del settore, tra cui le concessioni di aree demaniali marittime e le zone di mare destinate alla pesca e all’acquacoltura.

Un provvedimento accolto con favore dalla Fai Cisl Liguria e dalla Cisl Liguria, che attraverso le parole della segretaria territoriale Donatella Lamanna esprimono soddisfazione per l'intervento della Regione. “Ringraziamo la Regione Liguria per essere intervenuta su un tema così delicato e centrale per molte realtà produttive del territorio – ha dichiarato Lamanna – La nuova normativa rappresenta un importante passo avanti per garantire certezze e strumenti concreti a chi opera nella pesca professionale e nell’acquacoltura marina”.

Particolare attenzione è stata rivolta alla situazione di Aqua de Ma, azienda di acquacoltura con sede a Lavagna, attualmente sotto ordinanza di sgombero e con 25 lavoratori che temono per il proprio futuro. “Auspichiamo che la nuova legge possa aprire scenari positivi anche per la salvaguardia dell’attività di Aqua de Ma e per la tutela dei suoi dipendenti”, ha aggiunto Lamanna.

La legge regionale stabilisce infatti competenze, procedure per il rilascio delle concessioni, la loro durata e la possibilità per la Regione di emanare direttive vincolanti per l’esercizio delle funzioni amministrative. L’obiettivo è chiaro: favorire lo sviluppo sostenibile delle attività legate alla pesca e all’acquacoltura, oltre che la tutela e l’incremento delle riserve alieutiche. Un segnale importante per un comparto strategico della Liguria che ora guarda con maggiore fiducia al futuro.

