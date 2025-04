Nasce Capurro Group, il nuovo colosso ligure del catering

Nasce Capurro Group, una nuova realtà del banqueting italiano che unisce due storici protagonisti del settore: Capurro Ricevimenti e Gemi Catering. La presentazione ufficiale del brand si terrà domani alle 19 a Villa Lo Zerbino, a Genova, alla presenza di ospiti selezionati, rappresentanti della stampa e operatori del settore.

Fusione strategica – Il nuovo marchio è il frutto dell’unione tra Capurro Ricevimenti Srl, fondata nel 1901, e Gemi Catering Srl, attiva dal 2000. Alla guida del gruppo ci sono Pippo Traverso e Paolo Capurro per Capurro Ricevimenti e Ilaria Alzona per Gemi Catering. L’obiettivo è dare vita a un’impresa capace di affrontare su larga scala le sfide di un mercato sempre più competitivo, con una struttura in grado di gestire eventi fino a 5.000 persone.

Leadership territoriale – Con un fatturato annuo superiore agli 8 milioni di euro, oltre 1.200 eventi gestiti e 135.000 presenze servite, Capurro Group si configura già oggi come la prima realtà della Liguria nel suo settore. Il nuovo brand punta a rafforzare la propria presenza nel Nord-Ovest italiano e sulla Costa Azzurra, in risposta alla crescita della domanda nei segmenti del wedding internazionale e del comparto MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition).

Identità condivisa – Capurro Group integra due anime complementari: da una parte l’eleganza classica e la lunga esperienza di Capurro Ricevimenti, dall’altra l’approccio creativo e contemporaneo di Gemi Catering. Le due realtà, forti di oltre 150 anni di storia complessiva, opereranno ora sotto un’unica identità, con l’ambizione di offrire un servizio personalizzato e competitivo su ogni scala.

Valori e visione – L’azienda intende distinguersi per qualità gastronomica, attenzione alla sostenibilità, innovazione tecnologica e valorizzazione del territorio. Tra le priorità: la formazione dei giovani, il recupero alimentare in collaborazione con il progetto Food for Good e l’investimento nel benessere e nella professionalizzazione del personale.

Location esclusive – Capurro Group opera come catering ufficiale di numerose location di prestigio, tra cui Villa del Principe, Palazzo della Meridiana, Acquario di Genova, Villa Lo Zerbino, Palazzo Interiano Pallavicino e le Cisterne del Ducale. Tra i partner consolidati figurano anche Villa Durazzo, Palazzo della Borsa, Magazzini del Cotone e Fiera di Genova.

Mercato in crescita – Il comparto del banqueting ha mostrato segnali positivi anche nel biennio più recente: dopo il rimbalzo del 2023 (+15% sul 2022), il 2024 ha registrato un ulteriore +5,8%, con un fatturato nazionale di 2,2 miliardi di euro e oltre 100.000 addetti nei picchi stagionali. A Genova, solo nel settore MICE, si stimano oltre 4.900 eventi nel 2024. Il destination wedding continua inoltre a rappresentare una leva strategica con oltre 15.600 matrimoni di stranieri celebrati in Italia nel solo 2024.

Tradizione familiare – Capurro Ricevimenti affonda le sue radici nel 1901, quando Pietro Capurro, con il giovane figlio Giuseppe (Pippo), avviò una piccola bottega di dolciumi a Genova. Negli anni ’20, l’azienda segnò il proprio ingresso nel mondo degli eventi organizzando catering per il Congresso di Elettromeccanica e per importanti cerimonie navali. Oggi è guidata dalla quarta generazione con Pippo Traverso e Paolo Capurro.

Innovazione al femminile – Gemi Catering è nata nel 2000 su iniziativa di Anna, Ilaria e Isotta Alzona. L’azienda si è distinta per l’attenzione ai dettagli e per la capacità di personalizzare ogni evento, affermandosi nel mercato ligure come partner ideale per eventi aziendali e privati. Entrambe le aziende sono associate ad ANBC-Fipe e al Convention Bureau Genova.

