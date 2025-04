La Spezia: sviluppo economico, presidente Bucci incontra industriali, sul tavolo anche alta tecnologia e meccanica di precisione

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha incontrato oggi una rappresentanza degli industriali spezzini nella sede locale di Confindustria. Erano presenti anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e alcuni parlamentari del territorio.

"Oggi abbiamo parlato di futuro - ha detto il presidente al termine della riunione - con uno sguardo alla necessità di definire una strategia chiara, coinvolgendo in questo percorso anche Confindustria. L’obiettivo è generare una ricaduta economica e occupazionale sul territorio, rafforzando il ruolo della provincia a livello nazionale e internazionale non solo in settori di eccellenza come la nautica da diporto, ma anche il comparto portuale, la meccanica di precisione e l’alta tecnologia, già in espansione in Liguria. Il territorio spezzino dispone peraltro di numerose aree da riconvertire e destinare a nuove attività produttive".

"Anche i dati demografici sono in crescita ed è importante ampliare l’offerta di lavoro per attrarre i giovani. I segnali positivi vanno incanalati in un’unica direzione, quella dello sviluppo, in sinergia con Confindustria e con il coinvolgimento attivo delle sigle sindacali. Per centrare gli obiettivi dobbiamo mettere sul tavolo mezzi concreti, a partire dalle infrastrutture e dai collegamenti intermodali. Ma, prima di tutto, è necessario capire - conclude - dove si vuole andare: il confronto resta il punto di partenza".

