Basko al Circular Value Forum 2025: la GDO al centro della transizione verso l’economia circolare

L'economia circolare è una delle sfide più importanti e urgenti per il sistema produttivo e distributivo contemporaneo. Il suo impatto non solo riguarda l’ambiente, ma tocca anche la vita quotidiana dei cittadini e l’organizzazione delle città. In questo contesto, Basko, azienda leader nella grande distribuzione, sarà tra i protagonisti del Circular Value Forum, un evento che si terrà a Genova l'8 e il 9 aprile 2025, a Palazzo Tursi e Palazzo Tobia Pallavicino. Il forum, promosso dal Comune di Genova nell’ambito del progetto C-City, rappresenta un'importante occasione di confronto tra istituzioni, aziende, esperti e cittadini. Obiettivo dell'evento è quello di sviluppare soluzioni concrete per una sostenibilità urbana più efficiente e promuovere il passaggio verso un’economia circolare. In particolare, si discuterà di strategie per ridurre gli sprechi e ottimizzare l’utilizzo delle risorse, rispondendo alle esigenze di una città sempre più green e innovativa.

Basko, impegnata nella promozione di pratiche sostenibili, contribuirà al dibattito con due interventi focalizzati sul ruolo della grande distribuzione organizzata (GDO) nella transizione verso la circolarità. Gli argomenti trattati includeranno soluzioni per il contenimento dello spreco alimentare, l’evoluzione del packaging sostenibile e l'adozione di modelli di consumo più responsabili e rispettosi delle risorse dei territori e delle persone che li abitano.

Il programma di Basko al Circular Value Forum - Mercoledì 9 aprile, dalle 9 alle 10, al Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, Basko parteciperà alla sessione "Esperienze di circolarità nelle grandi aziende", presentando le proprie strategie di sostenibilità. Durante questa sessione, l'azienda condividerà il suo contributo nel ripensare il rapporto tra distribuzione, città e cittadini, con particolare attenzione alle nuove pratiche circolari adottate nel proprio modello di business. Nel pomeriggio, sempre mercoledì 9 aprile, dalle 15.30 alle 18, nella sessione "Focus Food & Packaging", Giovanni D'Alessandro, Direttore del Canale Basko, illustrerà le iniziative dell'azienda per contrastare lo spreco alimentare e ridurre l’impatto ambientale lungo la filiera alimentare e distributiva. In particolare, si concentrerà su tre aspetti cruciali: Riduzione dello spreco alimentare: attraverso progetti di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari. Ottimizzazione del packaging: con un focus su materiali sostenibili e soluzioni innovative per ridurre gli imballaggi. Valorizzazione dei prodotti locali: per incentivare filiere corte e ridurre l’impatto ambientale dei trasporti.

Le parole di Giovanni D'Alessandro - “La grande distribuzione gioca un ruolo fondamentale nella transizione verso l’economia circolare”, afferma Giovanni D’Alessandro, Direttore di Canale Basko. “Come Basko, stiamo ripensando l’intera catena del valore: dalla selezione di fornitori locali per ridurre l’impatto dei trasporti, all’adozione di materiali più sostenibili per il packaging, fino alle iniziative contro lo spreco alimentare. Il Circular Value Forum è un’opportunità per condividere le nostre esperienze e collaborare con altri attori del territorio. La sostenibilità non è solo una responsabilità, ma una leva per creare valore duraturo per le aziende, i consumatori e l’ambiente.” Con il suo impegno concreto per la sostenibilità e l'economia circolare, Basko si conferma come uno degli attori principali del settore GDO nel promuovere un cambiamento positivo e duraturo per la città e per il pianeta. Il Circular Value Forum rappresenta quindi non solo un momento di riflessione, ma anche un'opportunità di crescita collettiva verso un futuro più verde e più equo.

