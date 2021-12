Università di Genova, Albergo dei Poveri ed Erzelli due campus moderni con residenze ed impianti sportivi

di Matteo Angeli

Il rettore Delfino: "In elaborazione anche un grande piano di edilizia, che interesserà l'area di Medicina, della scuola di Scienza Matematiche e via Balbi"

Questa mattina l'inaugurazione dell'anno accademico al teatro Ivo Chiesa di Genova. Durante l'evento si è festeggiato il 150esimo anniversario della Regia Scuola Navale, il primo nucleo di ingegneria.

A fare gli onori di casa il rettore dell'Università di Genova Federico Delfino: " Mi piace citare due grandi progetti che abbiamo inziato. I due campus: quello tecnologico con finalmente partirà dopo l'auspicata risoluzione della questione Erzelli e a questo proposito voglio ringraziare il presidente Toti e il ministro Franco. Ma anche lo sviluppo dell'Albergo dei Poveri in una logica di campus grazie al sindaco Bucci che ha lavorato con noi. Insieme abbiamo vinto un progetto su un bando del Ministero delle infrastrutture che ci darà mondo di generare spazi e di creare un campus diffuso nel centro cittadino con residenze e centri sportivi. In elaborazione anche un grande piano di edilizia, che possa portare l'area di Medicina, della scuola di Scienza Matematiche Fisiche e Naturali e i bellissimi palazzi di via Balbi".