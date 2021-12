Genova, all'università il flash mob "100 donne vestite di rosso contro la violenza"

di Edoardo Cozza

Nell'aula magna dell'ex Albergo dei Poveri l'evento organizzato in occasione della giornata mondiale contro per l'eliminazione della violenza di genere

L'aula magna dell'ex Albergo dei Poveri, una delle sedi istituzionali dell'Università di Genova si è tinta di rosso per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Ad aprire la giornata di riflessione, sul tema "Educare senza stereotipi" è stata l'ambasciatrice Unicef e ideatrice del movimento '100donnevestitedirosso', Alessia Cotta Ramusino, autrice del brano musicale contro il femminicidio Yallah che ha dato vita a un flash mob al quale hanno partecipato anche l'assessore alla formazione della Regione Ilaria Cavo e l'assessore ai grandi eventi del Comune di Genova, Paola Bordilli, oltre a rappresentanti dell'Ateneo e delle associazioni, molte studentesse e tanti studenti che hanno indossato un capo di abbigliamento rosso cantando "respect and love", che è il messaggio della canzone. "

Questa è la prima volta che il nostro ateneo ospita un evento di questo tipo - ha sottolineato la prorettrice Nicoletta Da Crema - ma la nostra istituzione, proprio per il ruolo di formazione, ha una sensibilità particolare per la cura, il rispetto e l'autocoscienza femminile".