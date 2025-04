Genova: "Guarda il cielo", un fumetto per raccontare la Resistenza e gli orrori della guerra

Un racconto intimo, ma universale. Un viaggio tra le ombre della guerra e la luce della memoria, che prende forma attraverso le tavole di un fumetto. Si intitola Guarda il cielo il graphic novel firmato da Matteo Fortuna e illustrato da Simona Binni, edito da Tunué, che sarà presentato giovedì 17 aprile alle 18 a Genova alla libreria Feltrinelli di via Ceccardi.

L’opera nasce con l’intento di trasmettere alle nuove generazioni le lezioni della Resistenza, raccontando l’occupazione nazifascista in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Al centro della narrazione, la figura del nonno dell’autore: un uomo che ha vissuto in prima linea le atrocità del conflitto, la brutalità dell’occupazione e il coraggio della lotta partigiana. Con Guarda il cielo, Fortuna rende omaggio a un eroe silenzioso, e lo fa con il linguaggio immediato e coinvolgente del fumetto, capace di unire testimonianza storica e narrazione emozionale. "La storia di mio nonno è una storia che voglio condividere, perché è una storia di lotta e speranza, ma anche di coraggio e sacrificio", racconta l’autore.

"Raccontarla attraverso un fumetto è stata una scelta precisa: volevo renderla accessibile e potente, soprattutto per i giovani. Oggi più che mai, in un mondo dove i valori democratici vengono spesso messi in discussione, è fondamentale riscoprire il senso della Resistenza e l’importanza della memoria". Alla presentazione genovese interverranno, oltre a Matteo Fortuna, anche Simona Binni – l’artista che ha dato volto e colore ai personaggi e agli ambienti della storia – e Lucia Caponetto, che interpreterà alcuni brani significativi del libro. A moderare l'incontro sarà Federico Traversa, scrittore e divulgatore, che guiderà il pubblico in una riflessione profonda sul valore della memoria storica e sull’urgenza di contrastare le nuove forme di estremismo. L’evento sarà anche l’occasione per introdurre la prossima edizione di GEN, il Festival del fumetto diretto da ARFestival e co-prodotto da Cdm Lab, con la collaborazione di Giardini Luzzati Spazio Comune. Il festival si terrà proprio ai Giardini Luzzati a fine giugno.

Ma chi sono gli autori? Matteo Fortuna è musicista, scrittore e imprenditore nel settore marittimo. Fondatore di CDM LAB – sigla di Le Azioni Buone – è da sempre impegnato nella promozione di contenuti culturali positivi. Tra le sue iniziative, il progetto L’Ottimista Cosmico, un contenitore di buone notizie in formato podcast e TG. Guarda il cielo rappresenta il suo esordio come autore di graphic novel. Simona Binni, laureata in Psicologia dell’età evolutiva e diplomata alla Scuola Romana dei Fumetti, ha collaborato con il Giffoni Film Festival e Roma Film Academy. Tra le sue pubblicazioni con Tunué, ricordiamo Anima e il vulcano, Dammi la mano, Silverwood Lake, La memoria delle tartarughe marine e Storia di una famiglia. Dal 2019 cura la collana Ariel, dedicata al dialogo tra maschile e femminile.

