Focus Cultura, Villa Migone, “Put flowers in your guns”a Palazzo Stella e Partigiani e Resistenza con Luca Fiorito, Marco Ferrari e Franco Gimelli

È arrivato il 25 aprile e con questo giorno, pur di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, una puntata tricolore vi porta a casa la storia di Villa Migone, splendida dimora nel quartiere di San Fruttuoso a Genova, dove, ottanta anni fa, avvenne un fatto fondamentale e unico per la città e per tutta l'Italia: qui fu firmato l'Atto della Resa.

Il salotto della cultura - L'ospite di Matteo Cantile è Luca Fiorito, nato nel 1995 in Germania, ha studiato Storia e Scienze Storiche all’Università degli Studi di Genova, specializzandosi in particolare sulla Storia del Fascismo e del Nazionalsocialismo. Attualmente sta finalizzando il suo dottorato di ricerca nel corso del quale analizza l’impatto internazionale dell’implementazione del razzismo di Stato nell’Italia fascista.

Per Focus Cultura, Anna Li Vigni entra a Villa Migone per farsi raccontare da Davide Canazza, la cronaca di quel 25 aprile 1945, quando avvenne la firma dell'Atto di Resa che liberò Genova. Questo magnifico e storico palazzo, che ogni 25 aprile è visitabile e aperto al pubblico, ospitó i protagonisti delle firme del documento della Resa.

Mostre - A Palazzo Stella sbocciano i fiori giganti, di ispirazione americana, dell'artista Maria Tagliafierro: la mostra "Put flowers in your guns' è visitabile fino al 3 maggio.

La Resistenza in Liguria. Cronache militari e documenti - Franco Gimelli è curatore della riedizione di due volumi la cui prima copia sarà omaggiata al Capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione della sua visita a Genova.



Libri - Marco Ferrari ha presentato il suo libro "Il partigiano che divenne imperatore", tra saggistica e romanzo: lo scrittore e giornalista narra le avventure di tre antifascisti italiani, reduci dalla guerra di Spagna, scelti dai servizi segreti francesi e britannici per organizzare la resistenza in Etiopia agli occupanti fascisti.



Gli orari - Focus Cultura va in onda il venerdi alle 12, 14, 19.45 e 23. Il sabato alle 11,19.20 e 22.30 su Telenord e in streaming sul sito www.telenord.it.



