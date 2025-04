Euroflora 2025, premiati i 21 vincitori dei concorsi d'onore e sezioni speciali

Sono stati premiati i vincitori dei 21 concorsi d'onore e sezioni speciali di Euroflora 2025: i 105 giurati, gli 8 responsabili di area e i segretari di giuria hanno esplorato i 154 giardini in mostra, al fine di valutare gli iscritti ai 254 concorsi complessivi, arrivando al fatidico verdetto

Vincitore del Gran Premio d’Onore come espositore estero e premio per la scenografia di maggior effetto è risultato il progetto espositivo nato dalla collaborazione tra Deluca Farm di Miami, già presente ad Euroflora dal ’71, e l’arch. Giorgio Strappazzon di VSassociati. In procinto di tornare a Miami il pluripremiato Antonio De Luca esprime soddisfazione per la messe di riconoscimenti ottenuti: “E’ una grande gioia, la palma portata in anteprima a Euroflora porta il nome di mia figlia piccola. Questa palma è un ibrido tra due cocos, è una nostra creazione, e molto resistente al freddo, tanto che potrebbe vivere benissimo in Italia, anche nelle regioni del nord”. Strapazzon spiega come il premio sia un riconoscimento a un approccio innovativo che fonde design, natura e qualità della vita, con l’obiettivo di creare spazi interni ed esterni in cui la natura diventa protagonista. “Questa visione biofilica – sottolinea l’architetto - punta a migliorare il benessere delle persone in ambienti dove il verde non è solo decorazione, ma parte integrante dell’architettura”. Puntualizza inoltre: “Le specie botaniche, anche di specie rare, vengono selezionate con cura per ogni ambiente in funzione delle specifiche esigenze della Committenza”.

Grande soddisfazione per il Gran Premio d’onore per le partecipazioni collettive con superficie superiore a 400 metri quadrati assegnato alla Regione Marche è stata espressa dall’assessore all’agricoltura della Regione Marche Andrea Maria Antonini: “Euroflora è un’occasione per far conoscere il nostro territorio e le aziende marchigiane che investono sul verde. Sarà inoltre la vetrina per presentare, il prossimo 29 aprile, il nascituro distretto florovivaistico delle Marche”. Secondo il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini: "La nostra Regione ospita realtà di rilievo che hanno sviluppato pratiche virtuose ispirate all'innovazione e sostenibilità. Durante Euroflora il Parco Kennedy diventa un'occasione per promuovere le nostre eccellenze e il nostro territorio".

Ai Vivai Castagno, è andato il premio speciale Giovanni Robiglio assegnato al vincitore del maggior numero di premi. Un riconoscimento più che meritato per una realtà legata a Euroflora ininterrottamente dalla sua prima edizione, nel 1966.

Ecco l'elenco dei 21 premiati:

--Concorso Grandi partecipazioni collettive con superficie superiore a 400 mq

GRAN PREMIO D'ONORE Regione Marche

PREMIO D'ONORE Regione Liguria – Assessorato all’Agricoltura

MENZIONE DELLA GIURIA per l’interno ottime rifiniture, ricca selezione varietale e disegno molto pulito Regione Piemonte – Collettiva Florovivaisti

--Concorso Grandi partecipazioni individuali con superficie superiore a 350 mq

GRAN PREMIO D'ONORE Soc. Agr. Romiti Vivai S.S. Di Pietro e figli

PREMIO D'ONORE Vivai Castano & C. S.S.

MENZIONE DELLA GIURIA per la migliore partecipazione d'insieme Confagricoltura

-- Concorso Presentazione collettive con superficie inferiore a 400 mq

GRAN PREMIO D'ONORE Scuola d’Arte Bonsai

PREMIO D'ONORE Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani - AFFI MENZIONE DELLA GIURIA per la creatività ed originalità Gambetta Fiori di Bannini Francesco

MENZIONE DELLA GIURIA per la decorazione, ricchezza e complessità dell’allestimento e la varietà delle composizioni floreali Regione Campania – Assessorato dell’Agricoltura

-- Concorso Presentazioni individuali con superficie inferiore a 350 mq GRAN PREMIO D'ONORE COLDIRETTI

PREMIO D'ONORE Associazione Italiana Piante Carnivore - AIPC

MENZIONI DELLA GIURIA • I.PRO SRLS Studio di Ingegneria – Migliorini Ilaria • Echecactus Flor di Sasso Serena • L'Isola dei Giardini di Isola Fabio • NG S.r.l.

--Concorso Partecipazione di espositori esteri

GRAN PREMIO D'ONORE ANTONIODELUCA Farms Inc.

PREMIO D'ONORE Jardin Exotique De Monaco

-- Concorso Partecipazione di Comuni con superficie superiore a 350 mq

GRAN PREMIO D'ONORE A.S.TER. S.p.A. per conto di Comune di Genova

-- Concorso Partecipazione di Comuni con superficie inferiore a 350 mq

GRAN PREMIO D'ONORE Comune di Davagna

PREMIO D'ONORE Comune di Recco

-- Concorso Partecipazione di Enti Parco, Orti e Giardini Botanici pubblici, altri Enti pubblici con superficie inferiore a 350 mq

GRAN PREMIO D'ONORE Città Metropolitana di Genova

PREMIO D'ONORE Ente Parco di Portofino

--Concorso Partecipazione con prevalenza di piante fiorite da esterno

GRAN PREMIO D'ONORE Comune di Recco

PREMIO D'ONORE Regione Liguria – Assessorato dell’Agricoltura

MENZIONE DELLA GIURIA per la ricchezza e originalità di specie presentate Associazione PROMOFLOR

--Concorso Partecipazione con prevalenza di piante arboree e arbustive

GRAN PREMIO D'ONORE COLDIRETTI

PREMIO D'ONORE Regione Marche

--Concorso Partecipazione con prevalenza di fiori recisi

GRAN PREMIO D'ONORE 1° PREMIO Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani - AFFI PREMIO D'ONORE 2° PREMIO Gambetta Fiori di Bannini Francesco

MENZIONE DELLA GIURIA per l’abbondanza e la varietà di fiori Regione Campania – Assessorato dell’Agricoltura

Concorso per l’esposizione con la scenografia di maggior effetto – Premio Silvina Donvito

PREMIO SPECIALE ANTONIODELUCA Farms Inc.

MENZIONE DELLA GIURIA per rododendri, camelie, azalee che concorrono in un’esplosione di colori e offrono un possibile nuovo scorcio della città Compagnia del Lago di Paolo Zacchera

Concorso per l’esposizione più votata della stampa accreditata – Premio Antonella Matacera

PREMIO SPECIALE COLDIRETTI

MENZIONE DELLA GIURIA per al Bosco che Respira per l’esperienza immersiva e per le emozioni che suscita. Una celebrazione della vita che sarebbe piaciuta alla cara collega e amica Antonella. COLDIRETTI

MENZIONE DELLA GIURIA per l'interessante progettazione di un percorso attraverso l’Italia con i suoi colori e le sue essenze che trova il culmine nelle finestre che si affacciano sul Mar Ligure Regione Piemonte – Collettiva Florovivaisti

MENZIONE DELLA GIURIA per la semplicità di un giardino non tradizionale che stimola la meditazione Associazione Italiana Piante Carnivore - AIPC MENZIONE DELLA GIURIA per una perfetta ricostruzione di un borgo, dove il lavoro dell’uomo, nonostante la tecnologia è rimasto quello di un tempo. Grande cura per la conservazione del territorio e i segni di solidarietà umana L'Isola dei Giardini di Isola Fabio

MENZIONE DELLA GIURIA per un tripudio di colori ed essenze che ricreano con estrema cura l’ambiente lacustre in un coinvolgente viaggio sensoriale. Spettacolari i due ulivi e la cascata di orchidee. Comune di Recco

--Concorso per la più bella presentazione di piante acidofile esposta alla manifestazione (azalea, camelia, rododendro, gardenia) – Premio Giuseppino Roberto

PREMIO SPECIALE Compagnia del Lago di Paolo Zacchera

MENZIONE DELLA GIURIA per la composizione di particolare impatto, con disposizione delle piante rispettosa delle linee architettoniche e paesaggistiche Regione Piemonte – Collettiva Florovivaisti

-- Concorso per l’esposizione che si aggiudica il maggior numero di riconoscimenti – Premio Giovanni Robiglio

PREMIO SPECIALE Vivai Castagno & C. S.S. Concorso ARS URBANA Under 30 - Premio Luca Nannini 1° PREMIO: Progetto VERDE INNOCENTIA di Martina Coniglio – Francesca Macciò – Anna Sara – Marco Pizzo 2° PREMIO: Progetto NATURA NATURANS di Lorenza Ferrari - Deila Di Fiordo – Alice Di Giannantonio – Emma Franco 3° PREMIO: Progetto OSSIMORO di Fiorentino Ilaria – Alessia Franco - Karin Martini – Emanuele Dragomanni

-- Concorso ARS URBANA Over 30 – Premio Luca Nannini

1° PREMIO: Progetto WILD FLOWERS di Sasso Giulia – Cecilia Francesca Galli Passerini 2° PREMIO: Progetto PRIMAVERA SILENZIOSA di Mario Manfroni – Patrizia Burlando – Alessandro Chilosi – Sabrina Diamanti 3° PREMIO: Progetto UNVEIL di CLEP STUDIO, Lisi Gloria – Valerio Croci – Fabrizio Esposito – Noemi Preziosi

MENZIONE DELLA GIURIA per il miglior gesto artistico: Progetto THAUMASTÀ

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.