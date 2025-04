Ricerca e innovazione: presentati i 17 progetti delle imprese aggregate al Polo Sosia e cofinanziati da Regione Liguria

Sono oltre 50 le imprese liguri che hanno partecipato ai 17 progetti presentati da SOSIA, il Polo regionale che promuove l'automazione e la sicurezza nell'ambito cyber e delle infrastrutture critiche, dei sistemi innovativi ICT, della gestione dei rischi ambientali e del controllo del territorio. L'intervento, reso possibile grazie al cofinanziamento di Regione Liguria nell'ambito della programmazione PR FESR 2021-2027 (azione 1.1.1), ha generato più di 20 milioni di euro di investimenti sul territorio, a fronte di un contributo pubblico superiore ai 10 milioni di euro.

Sei i progetti volti a promuovere la sicurezza dei dati e delle identità digitali e ad offrire sicurezza applicativa, soluzioni per il monitoraggio della sicurezza fisica delle infrastrutture e delle piattaforme di addestramento (MIND THE BRIDGE, SFIDA, LEAK FINDER, EN-HERITAGE, ASUR, NEXT WATERFRONT). Sei progetti inseriti nell'ambito della sicurezza dei dati e dei sistemi per la produzione industriale, della sostenibilità industriale, della valorizzazione delle persone nei processi produttivi, nella produzione ad alta efficienza, innovativa, evolutiva e adattiva e per sistemi produttivi di prossima generazione (BRAINS, SUIM; PASEL, TO.RO.FU, GENESIS, POMAC). Cinque, infine, i progetti per favorire l'integrazione di misure di prevenzione e mitigazione dei rischi, l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e allerta e lo sviluppo di sistemi di supporto nella gestione delle emergenze (CRUISE WISE, PROACTIVE FLEET, DRUPE, SEBISS, EMMA).

"La ricerca e l'innovazione sono temi trasversali e strategici che possono generare, non solo importanti opportunità di sviluppo economico sul nostro territorio, ma anche occasioni e spunti per il miglioramento della vita di lavoratori e cittadini. Oggi in Confindustria a Genova, alla presenza anche della rappresentante della Commissione Europea DG Regio Unità Italia-Malta Carla Michelini, abbiamo ascoltato le presentazioni dei 17 progetti presentati dalle imprese aggregate al Polo SOSIA. La quarta e penultima tappa di un percorso che ci sta portando ad approfondire ogni singola progettualità sostenuta da Regione Liguria nell'ambito del bando Fesr legato ai cinque Poli di Ricerca e Innovazione regionali - spiega il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana - Un momento di restituzione pubblica che valorizza il lavoro svolto in questi anni, come sistema Liguria, che porterà ricadute positive in ambito di sicurezza e automazione dei processi e dei servizi".

"È il secondo appuntamento che, come Distretto Tecnologico SIIT, ci coinvolge in prima linea nell'ambito dei Poli di Ricerca e Innovazione. Anche con il Polo SOSIA, con progettualità più incentrate sull'automazione e sulla sicurezza, abbiamo portato avanti interventi che possano consentire alle piccole e medie imprese di formare una catena di valore utile ai grandi gruppi presenti sul territorio - sottolinea il presidente del SIIT Remo Pertica, soggetto gestore del Polo SOSIA - Ringrazio la dottoressa Michelini, rappresentante della Commissione Europea DG Regio Unità Italia-Malta, venuta appositamente da Bruxelles per verificare l'avanzamento di questi progetti". Martedì 15 aprile sarà la volta delle imprese aggregate al Polo DLTM (Distretto Ligure delle Tecnologie Marine) che presenteranno, nella sede del Terminal Crociere (dalle 9.30 alle 12), i 14 progetti sviluppati e cofinanziati dai fondi regionali del PR Fesr 2021-2027.

