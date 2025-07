Imperia: Teatro Cavour diventa sede di centro produzione drammaturgica

Il Teatro Cavour di Imperia, recentemente rinnovato, è ufficialmente diventato sede di un Centro di Produzione Teatrale riconosciuto dal Ministero della Cultura. Il prestigioso riconoscimento, arrivato con il punteggio massimo tra tutte le nuove istanze presentate a livello nazionale, è stato assegnato a seguito della valutazione della Commissione ministeriale, che ha promosso il progetto triennale presentato dal Teatro Pubblico Ligure, incaricato della gestione e della direzione artistica della struttura.

Il riconoscimento rappresenta un importante passo avanti per la programmazione culturale di Imperia e dell’intera Liguria, con oltre 110 giornate annuali di attività previste nel Teatro Cavour e più di 60 giornate dedicate a iniziative di respiro regionale e nazionale. Il teatro si conferma così come una vera e propria “fabbrica culturale” in costante attività, con un impatto significativo non solo sul piano culturale, ma anche economico e occupazionale per il territorio.

Un risultato che premia l’investimento dell’Amministrazione Comunale, che ha destinato oltre 4,5 milioni di euro per i lavori di restauro, messa in sicurezza e potenziamento scenotecnico della struttura, e che valorizza la visione artistica e la solidità gestionale di Sergio Maifredi, fondatore nel 2007 del Teatro Pubblico Ligure e attuale direttore artistico del progetto.

“Questa è una giornata significativa per Imperia, uno spartiacque tra il passato e il futuro”, ha commentato il sindaco Claudio Scajola. “Il riconoscimento ministeriale premia il lavoro enorme e difficilissimo fatto per portare il Teatro Cavour non solo alla riapertura, ma a poter essere un teatro di assoluto livello. Questa notizia apre una nuova sfida: il Teatro diventerà una vera fabbrica culturale, aperta praticamente tutto l’anno, come l’abbiamo immaginato fin dal primo giorno”.

Il sindaco ha inoltre ringraziato l’assessore Marcella Roggero per il suo impegno nel seguire l’iter di riapertura e rilancio, e Sergio Maifredi per la sua professionalità e il forte legame con Imperia.

