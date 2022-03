Imperia, Scajola firma l'affidamento a Riviera Trasporti del trasporto pubblico fino al 2023 per salvarla

di Redazione

il passaggio di oggi fa parte della complessa operazione di salvataggio dell'azienda, consentendole di continuare a operare nel rispetto del piano concordatario

Il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola ha firmato il decreto con cui si affida in via emergenziale e diretta alla Riviera Trasporti spa il servizio di trasporto pubblico locale sino alla fine del 2023, per una cifra complessiva di 14 mln 649.157,95 euro.

Il provvedimento permette così alla società di continuare a operare nelle more dell'affidamento in house del servizio, dopo che la stessa, lunedì 28 marzo, ha depositato in tribunale, a Imperia, il Piano concordatario e tutta la documentazione ai sensi della legge fallimentare.

"Prosegue l'iter che abbiamo preparato con l'aiuto dei nostri consulenti - afferma Scajola - la fondata speranza è quella di centrare tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi in questo complesso e intricato percorso: garantire la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale, 'salvare' la Rt dal fallimento, salvaguardare gli attuali e gli ex amministratori della Provincia da eventuali responsabilità, ottemperare alle indicazioni e alle osservazioni che abbiamo ricevuto dalla Corte dei Conti".