Imperia: Riviera Trasporti a un passo dal concordato

Riviera Trasporti (Rt), l'azienda del trasporto pubblico in provincia di Imperia, è a un passo dal poter dare via libera al concordato, procedendo in questo modo al pagamento dei creditori e al risanamento dell'azienda. Davanti al giudice delegato Maria Teresa De Santis del tribunale di Imperia si è svolta l'udienza di omologa, durante la quale non ci sono state opposizioni, quindi la società attende fiduciosa il decreto del collegio del tribunale.

"L'udienza si è svolta in un clima disteso - afferma l'avvocato di Rt , Andrea Pericu -. Nessun creditore ha formulato opposizione ed è stato verificato che tutte le condizioni si sono avverate. Ci sono buone speranza che l'omologa ci sarà e attendiamo il decreto che, speriamo, arrivi abbastanza velocemente".

Una volta che sarà dato il via libera al concordato: da un lato si potrà procedere alla ricapitalizzazione della società da parte della Provincia; dall'altro all'affidamento in house dei servizi di trasporto sempre alla Provincia e alla vendita di alcuni immobili, come gli ex depositi di Ventimiglia e Sanremo, che servirà per rimettere in equilibrio la situazione finanziaria dell'azienda. "Il quadro adesso non è più gravato dalle incertezze che avevamo in precedenza e la società potrà attuare tutte le misure previste per il risanamento, dando una prospettiva di continuità gestionale".