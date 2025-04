Imperia, negata intitolazione ciclabile a Pertini, scintille Pd-Scajola: "Scelta offensiva", "Pista ha già nome, per il Presidente sito più adeguato"

Botta e risposta a Imperia sul tema della pista ciclopedonale del Ponente ligure che da Oneglia arriva a Ospedaletti e di cui, lo scorso 12 aprile a Imperia, è stato inaugurato il tratto urbano Porto Maurizio-Borgo Prino.

Come era già successo a Genova al momento di scegliere il nome del futuro Ponte Genova San Giorgio su cui l'allora sindaco Marco Bucci era rimasto fermo, il Pd aveva chiesto l'intitolazione della ciclopedonale (32 km ricavati sull'ex tracciato della ferrovia che tocca le ex stazioni di Oneglia, Porto Maurizio, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Taggia, Sanremo e Ospedaletti) a Sandro Pertini. Ma la proposta dem non era passata. Tanto era bastato a Ivan Bracco, consigliere comunale di minoranza, per dire: "Le scuse adottate dal sindaco Scajola sono offensive nei confronti non solo di Sandro Pertini ma di tutta la Resistenza. Vergogna".

"Finalmente - prosegue - è emerso l'uomo antifascista, che solo tre giorni fa, al discorso del 25 Aprile, si riempiva la bocca di antifascismo, ma pur di stare al potere con la destra che guarda con soddisfazione calpesta la medaglia d'oro al valor militare resistenziale".

La replica del sindaco Claudio Scajola: "La Ciclovia della Riviera dei Fiori è un fiore all'occhiello di questo territorio, apprezzata da turisti di tutto il mondo. È un'opera ambiziosa e riuscita di recupero e valorizzazione dell'ex tracciato ferroviario costiero, che è diventato un asse di mobilità sostenibile unico nel suo genere, immerso nella vegetazione storica e tra scorci panoramici mozzafiato. È un’infrastruttura di straordinaria importanza per tutto il territorio del Ponente ligure. Per questo motivo, e vengo alle sterili polemiche odierne, abbiamo condiviso con i sindaci dei Comuni coinvolti, compreso Sanremo, di intitolarla “Riviera dei Fiori”, un nome che esprime al meglio l’identità e la bellezza del nostro territorio ed ampiamente riconosciuto anche a livello internazionale. La proposta ha ottenuto in queste settimane un sostegno unanime, anche dagli operatori turistici, come confermato dalla presenza dei sindaci all’inaugurazione del nuovo tratto di Imperia il 12 aprile, insieme a un autentico fiume di persone".

"Rigetto in maniera assoluta - conclude Scajola - ogni triste ricerca di far passare la decisione sulla sua intitolazione come una scelta non in linea con i valori antifascisti. Chiunque abbia un minimo di cultura storica sa che essi sono da sempre elemento distintivo della mia famiglia e della mia vita. Ridurre il nome del Presidente Sandro Pertini a un sottotitolo per un tratto urbano di un’opera più ampia e già identificata con una denominazione unitaria, come era nella proposta, non avrebbe reso giustizia alla sua figura. Per l’alto valore morale e simbolico che rappresenta, ho più volte espresso la mia condivisione all’idea di dedicargli uno spazio istituzionalmente adeguato, come i giardini antistanti la Prefettura".

