Imperia: motociclista 54enne muore dopo scontro con auto sulla SS28 a Ceva

Nella tarda mattinata, un tragico incidente sulla SS28 nella zona di San Bernardino, a Ceva, è costato la vita a un 54enne. Una moto e un’auto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire e il centauro ha avuto la peggio.

La vittima era Paolo Gheza, 54 anni, residente a Bestagno nel comune di Pontedassio, titolare della Eng Elettrica, azienda di Imperia.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 intervenuto sul posto.

La passeggera che viaggiava con la vittima è stata trasportata in condizioni di media gravità all’ospedale di Mondovì, mentre il conducente dell’auto è stato accompagnato al pronto soccorso di Ceva con ferite lievi.

