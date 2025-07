Imperia, morte Privitera: lutto cittadino e tributo in piazza al ciclista 19enne deceduto in gara

Soldano, piccolo borgo dell'entroterra di Vallecrosia in provincia di Imperia, si stringe nel dolore per la scomparsa di Samuele Privitera, il giovane ciclista di appena 19 anni tragicamente deceduto in seguito a una caduta durante la prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc. In sua memoria, il sindaco Antonio Fimmanò ha proclamato per domani una giornata di lutto cittadino.

Il tributo ufficiale si terrà alle ore 18 in piazza San Giovanni Battista, nel cuore del paese, dove la famiglia del ragazzo ha organizzato un momento commemorativo aperto a tutta la comunità. Sarà un’occasione per amici, conoscenti e concittadini di condividere ricordi, pensieri e parole di affetto per un giovane che, con talento e determinazione, aveva intrapreso un cammino promettente nel mondo del ciclismo agonistico.

Non è prevista alcuna funzione religiosa e non sarà presente la salma, ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La cerimonia, volutamente sobria, sarà un momento di raccoglimento laico e comunitario, nel rispetto della volontà della famiglia e del dolore ancora vivo per una perdita che ha colpito non solo Soldano, ma l’intero mondo dello sport italiano.

Samuele Privitera era considerato una delle giovani promesse del ciclismo nazionale. La sua morte ha lasciato sgomenti tifosi, compagni di squadra e tecnici del settore. La sua storia, interrotta troppo presto, resta ora legata alla passione per le due ruote e al profondo affetto della sua comunità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.