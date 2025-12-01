Imperia, la rivelazione del sindaco Scajola: "Quale il libro più bello che ho letto? Il Vangelo"

A margine di un ragionamento più ampio sui cambiamenti della società e del commercio, che a suo giudizio può salvarsi soltanto con rinnovamento, qualità e cortesia, il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, si è lanciato in un focus di cultura personale.

L'ha fatto dal palco dell'ottantesimo compleanno di Confcommercio Imperia: "Ultimamente, sto diventando un studioso di diritto canonico. Mi è capitato di ripetere ai vescovi della nostra provincia che i sacerdoti, durante le prediche, devono far attenzione a non rovinare quello che, personalmente, considero il libro più bello di qualsiasi tempo, ossia, il Vangelo" ha detto l'ex ministro.

