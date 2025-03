Imperia: impianto eolico, sindaci contrari si appellano a Bucci e Scajola

"Il progetto del 'Parco eolico Monte Chiappa' imporrebbe opere infrastrutturali che di fatto stravolgerebbero la morfologia di territori già fragili, minandone per anni, o per sempre, l'attrattiva turistica su cui stanno investendo le nostre amministrazioni e che rappresenta un serio piano economico per mantenere vivi quei luoghi". Questo il messaggio contenuto in una missiva che i sette sindaci imperiesi del Golfo Dianese e quello di Andora (Savona), hanno recapitato al presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola e al presidente della Regione Liguria Marco Bucci per dire "no" all'ipotesi di creare un parco eolico.

"Non ci sono preclusioni verso la produzione di energie alternative - si legge nella missiva - ma ribadiamo con forza che non può essere fatta compromettendo una economia solida e storica come quella agricola e olivicola e cementificando zone che sono oggetto di presidio paesaggistico, in aree naturali protette e non idonee".

Gli amministratori sono concordi nel ritenere, dopo una attenta analisi dei progetti, che i benefici prospettati non siano così vantaggiosi: "In termini di ricaduta economica per i nostri operatori e di produttività energetica prevista, se rapportati alle conseguenze di anni di cantieri sul benessere e la salute di abitanti e turisti, alla perdita di areali produttivi olivicoli, alle modifiche orografiche richieste per il passaggio dei trasporti eccezionali, ai presumibili danni per l'ambiente".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.