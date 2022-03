Imperia, diciannovenne danneggia 32 auto. Individuato grazie alle telecamere

di Redazione

Il sindaco Scajola: "Decisivo il nuovo sistema che abbiamo installato in città con 270 sensori. Nel 2021 ha permesso di risolvere le indagini in ben 135 casi"

Un ragazzo di 19 anni è stato riconosciuto come uno degli autori del raid vandalico avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, nel parcheggio di piazzale San Crispino, a Imperia, dove sono state danneggiate 32 auto. Determinante è stato il nuovo circuito di videosorveglianza cittadino, con telecamere di ultima generazione.

"Ancora una volta sono state decisive le immagini del nuovo sistema di videosorveglianza, che abbiamo installato in città con oltre 270 sensori, di cui più di 150 in 4K - ha detto il sindaco di Imperia, Claudio Scajola -. Un ringraziamento va ai Carabinieri di Imperia, che con l'ausilio delle immagini dell'impianto comunale di sicurezza e in sinergia con con gli agenti della questura e della polizia municipale, hanno garantito una tempestiva ricostruzione dell'accaduto".

Per rendere l'idea di quanto il nuovo circuito sia valido per di smascherare gli episodi criminosi, Scajola sottolinea: "Nel corso del 2021 il nuovo sistema di videosorveglianza ha contributo alle indagini di 135 casi. Con le apparecchiature precedenti la media era sotto i 20. Una città che vuole crescere, come Imperia sta dimostrando, non può prescindere dall'essere anche una città sicura".