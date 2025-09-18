Imperia: cade in un dirupo ex presidente Riviera Trasporti, trasportato con elisoccorso al Santa Corona, probabile frattura femore
di R.C.
Già sindaco di Pietrabruna, nonostante l’impatto è rimasto cosciente e ha contattato autonomamente i soccorsi
Nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, sono scattati i soccorsi a Molini di Prelà, in una zona sterrata nei pressi dell’ex stabilimento Borelli. Un uomo di 61 anni, Riccardo Giordano – ex sindaco di Pietrabruna ed ex presidente di RT – è precipitato in un fossato adiacente a un terreno di sua proprietà. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, ma dai primi riscontri pare si sia trattato di una caduta accidentale.
Nonostante l’impatto, Giordano è rimasto cosciente e ha contattato autonomamente i soccorsi. L’uomo avrebbe riportato una possibile frattura a un femore dopo un volo di diversi metri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con il nucleo SAF, un’ambulanza della Croce Bianca di Imperia e l’automedica Alfa 1 del 118.
Vista la complessità del recupero, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso "Grifo", decollato da Albenga con a bordo il personale del Soccorso Alpino. Dopo essere stato tratto in salvo, il 61enne è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
