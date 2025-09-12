Imperia: bimbo di due anni cade da terrazzo, gravissimo. Portato al Gaslini in elicottero

Un bambino di due anni è caduto dal balcone di un terrazzo a Imperia, in via della Repubblica. Le sue condizioni sono gravissime. A quanto si apprende, sarebbe stato il padre a portarlo al Pronto soccorso.

Il piccolo, che ha compiuto un volo di alcuni metri, ha riportato un politrauma. I medici lo hanno trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri, che hanno già interrogato i genitori. È in corso l'acquisizione di testimonianze e immagini del circuito di videosorveglianza cittadino per ricostruire l'accaduto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.