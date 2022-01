Imperia, 18enne precipita nel greto di un torrente: gravissimo

di Giorgia Fabiocchi

Il ragazzo ha riportato un politrauma ed è stato intubato. Si indaga sulla natura dell'incidente

Drammatico volo di circa venti metri per un diciottenne italiano che nella serata di ieri (venerdì 28 gennaio ndr) è precipitato dal ponte della ferrovia in località Argine destro, in provincia di Imperia, e finendo nel greto del torrente. Le condizioni del giovane sono gravissime. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o se invece è stato un tentativo di suicidio.

Il ragazzo ha riportato un politrauma ed è stato intubato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale sanitario. La polizia locale esaminerà i filmati del circuito di videosorveglianza per ricostruire l'accaduto. Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.