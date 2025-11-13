Imfi: la rinascita dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto

Luca Pandimiglio incontra Massimo Casiccia, presidente dell’IMFI, e Roberto Manfredi, operatore sociosanitario, per raccontare il percorso di rinascita dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto. Un luogo che, da simbolo di chiusura e isolamento, sta diventando spazio di inclusione, cultura e servizi alla persona, grazie a nuovi progetti sociali e formativi.

