Imballaggi, Packsize lancia X6: un sistema automatizzato per rispondere alle nuove normative ambientali

Packsize, azienda statunitense con sede nello Utah e diverse filiali in Europa, ha annunciato il lancio del suo sistema di packaging automatizzato X6, progettato per creare fino a 1.500 scatole all'ora in cartone ondulato Z-fold. Il nuovo macchinario, conforme alla normativa europea PPWR, mira a ridurre l'impatto ambientale con imballaggi su misura e ad aumentare l'efficienza nel settore della logistica.

Flessibilità - Il sistema X6 può produrre sia scatole con alette sia vassoi in cartone ondulato, facilitando l'integrazione con i sistemi goods-to-person e shuttle. Secondo l'azienda, i vassoi su misura consentono di prelevare direttamente i prodotti nelle scatole di spedizione, eliminando la necessità di contenitori intermedi. Inoltre, questi vassoi sono ergonomici, facilmente trasportabili e compatibili con diverse postazioni di lavoro.

Funzionalità - Il sistema X6 sarà disponibile con moduli per la chiusura e la copertura delle scatole, rendendo il processo di imballaggio ancora più automatizzato. Sarà presentato in anteprima alle fiere LogiMAT di Stoccarda, in programma dall'11 al 13 marzo 2025, e ProMat di Chicago, che si terrà dal 17 al 20 marzo 2025.

Dichiarazioni - Brian Reinhart, Chief Revenue Officer di Packsize, ha dichiarato: "Oltre a garantire una produttività leader nel settore, il sistema X6 è in grado di produrre scatole di diverse dimensioni, comprese quelle abbastanza piccole da passare attraverso le fessure delle lettere. Questa caratteristica aiuta i nostri clienti a conformarsi a normative come il PPWR europeo e sostiene la missione di Packsize di ridurre l'impatto ambientale con soluzioni di packaging su misura".

Innovazioni nel settore - L'annuncio di Packsize si inserisce in un trend di innovazione nel settore dell'imballaggio automatizzato. Lo scorso settembre, PakTech ha presentato il TwinKlip Applicator, una macchina progettata per applicare in modo preciso e automatizzato le maniglie TwinKlip su prodotti come shampoo e detergenti. Il dispositivo è in grado di adattarsi a diversi tipi di prodotti senza compromettere la velocità di produzione.

Sostenibilità e ottimizzazione - Anche Ranpak ha recentemente introdotto tre soluzioni integrate per l'applicazione automatizzata di materiali riciclabili e biodegradabili nei pacchi destinati all'e-commerce e all'industria. L'obiettivo è ridurre il lavoro manuale e migliorare la sostenibilità del packaging, combinando automazione e tecnologia della carta protettiva. Il settore del packaging automatizzato continua quindi ad evolversi, con aziende che investono in soluzioni sempre più efficienti e rispettose dell'ambiente.

