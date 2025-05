Ilaria Cavo, primatista di preferenze, a Telenord: "Resto in consiglio comunale a continuare il mio lavoro per Genova"

Ilaria Cavo, primatista di preferenze alle Comunali, interviene a un Tgn Today a Telenord e afferma tra l'altro: "Resto in consiglio comunale a continuare il mio lavoro per Genova". La parlamentare di Noi Moderati, da oggi anche consigliere comunale, in base al regolamento, in quanto la più votata presiederà la prima seduta del nuovo consiglio.



Ilaria Cavo ha commentato con soddisfazione il suo risultato elettorale alle comunali di Genova, dove ha ottenuto il numero più alto di preferenze. Attribuisce il suo successo alla coerenza personale, alla concretezza del lavoro svolto in Regione e alla capacità di parlare anche all’elettorato moderato e trasversale, spesso storicamente orientato a sinistra.

Ha sottolineato come la coalizione di centrodestra non sia riuscita a comunicare abbastanza efficacemente i risultati ottenuti e a trasmettere una visione chiara di continuità, lasciando così spazio alla voglia di cambiamento cavalcata dal centrosinistra. Ritiene che il centrodestra debba ripartire da una riflessione seria e dal mondo civico, dove lei stessa ha raccolto consenso.

Cavo ha confermato che manterrà il doppio ruolo di parlamentare e consigliere comunale, impegnandosi in un'opposizione costruttiva. Non si è proposta come futura leader, ma si è detta disponibile a continuare a lavorare in squadra per rafforzare l’area moderata e riorganizzare il centrodestra locale.

